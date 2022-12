Prozess wegen Körperverletzung in Biedenkopf wird vertagt

Am Amtsgericht in Biedenkopf herrscht ein hoher Krankenstand. Die Verwaltung ist unterbesetzt und hat Probleme, ihre Aufgaben zu erfüllen. Eine Verhandlung wegen Körperverletzung wird nun verschoben, weil nicht klar ist, ob alle Ladungen an die Empfänger zugestellt werden konnten. (© Hartmut Bünger)