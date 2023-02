Biedenkopf-Breidenstein. Vor Anker gehen und Seemannsgarn spinnen: Mit Dekan i.R. Dieter Schwarz geht es am Montag, 13. März, mit Liedern und Redewendungen in die Welt der Seefahrer. Der Seniorentreffpunkt Biedenkopf B lädt dazu alle Interessierten von 15 bis 17 Uhr ins Bürgerhaus in Breidenstein, Untere Haide 22, ein.