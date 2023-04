Renate Debus ist seit 70 Jahren im TV Biedenkopf

Biedenkopf. Jahresbericht: Die Handball Spielvereinigung HSG stellt in dieser Saison zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften, die in der Bezirksliga A und B spielen. Zunächst lief es gut für alle Gruppen, berichtete Genz, aber durch viele Verletzungen sei nun der Klassenerhalt gefährdet. Die Jugendmannschaften befinden sich meistens im oberen Teil der Tabelle, oder zumindest im Mittelfeld. Die E-Jugend durfte beim Bundesligaspiel in Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar als Einlaufkinder dabei sein. Im Tischtennisspielt die erste Herrenmannschaft in der Bezirksoberliga und bange um den Klassenerhalt, während die zweite Herrenmannschaft gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksklasse habe. Die Volleyballabteilung verfügt über mehrere erfolgreiche Damen- und Herrenmannschaften, außerdem über zwölf männliche und acht weibliche Jugendmannschaften. Bei den Turnern gibt es mehrere Gruppen für Erwachsene von Gesundheits- und Rehasport, Rückentraining, Faszientraining, Gymnastik bis Ausdauersport. Beim Kinderturnen konnten nach Corona viele Gruppen wegen fehlender Übrungsleiter nicht mehr starten, bedauerte Genz. Die Sportabzeichenabnahme für Kinder und Jugendliche finde weiter in den Sommerferien statt. Die Sonntagssportler haben den Innenraum der Jahnhalle modernisiert. Über einen Zeitraum von fünf Monaten kamen 442 Arbeitsstunden zusammen.