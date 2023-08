Restaurant-Umbau im Biedenkopfer Schloss soll schnell gehen

Die Biergarten-Fläche am Biedenkopfer Schloss ist gut in Schuss. Die Autoren der Machbarkeitsstudie schlagen vor, dort schwere Holztische und Bänke fest zu installieren. Am Wochenende könnten Vereine den Biergarten bewirtschaften. Unter der Woche könnten Besucher die Sitzgelegenheiten für ein mitgebrachtes Picknick nutzen.