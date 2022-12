Salzmann Präsident des DRK Biedenkopf

Die Aufgaben bestehen in der Aufsicht über den Vorstand sowie in der Förderung und Koordinierung der Rotkreuzarbeit. Anna Maria Holl als Kreisverbandsärztin und Leendert A. van Alphen als Leiter der Wohlfahrts- und Sozialarbeit wurden in ihren Ämtern bestätigt und sind Mitglieder des AeD. Timo Simmer und Yvonne Lutterbüse wurden vom DRK Landesverband Hessen als Kreisbereitschaftsleitungen bestätigt. Als Delegierte für die Landesversammlung wählten die Mitglieder die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf, A. Cornelia Bönnighausen, Markus Kühbauch und Peter Salzmann. Die Stellvertretung übernehmen Andreas Döhler, Michelle Damm und Gabriele Henkel.