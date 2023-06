Schenkbarsches Hoftheater gastiert auf Schloss Biedenkopf

Biedenkopf. Im Rahmen der Kulturveranstaltungen des Kreises auf Schloss Biedenkopf führt das Schenkbarsche Hoftheater am Sonntag, 23. Juli, drei von Christoph Kaiser geschriebene Szenen auf: „Stille in die Regen fällt“, die 2019 im Rahmen des ersten Garten Edens von Bid-Kultur zu sehen war, die „Krankenhausszene in Berlin 2081“ aus dem Stück „Die drei Schwerter - eine Zeitreise“ (2018) und die Szene „So“ aus den „Hessischen Einaktern“ (2015). Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr auf der Bühne im Hof von Schloss Biedenkopf und dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne genommen.