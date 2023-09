Schließung des DRK-Krankenhauses wäre eine „Katastrophe“

In den Statements der Unterzeichner findet sich auch ein Gedanke, den schon die Ärzte in der Region im Gespräch mit dieser Redaktion geäußert haben: Dass es in Biedenkopf so viele Fachärzte gibt, hat viel damit zu tun, dass sie ihre Patienten im Krankenhaus operieren und behandeln können. „Ich sehe die fachärztliche Versorgung in Gefahr, da bei einer Schließung die Belegbetten wegfallen“, schreibt denn auch Johanna Grebe. Und Susanna Wehn ergänzt: „Das Krankenhaus bietet mit seinen hervorragenden Fachärzten für uns im Hinterland und weit darüber hinaus die wichtigste medizinische Versorgung und ist unverzichtbar. Die Schließung wäre ein Katastrophe.“ Ein Wort, das auch in vielen anderen Beiträgen auftaucht.