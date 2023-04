Schnitzeljagd in der Buchhandlung Stephani

Biedenkopf. Zum Welttag des Buches veranstaltet die Buchhandlung Stephani am Dienstag, 2. Mai, eine Schnitzeljagd für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Diese findet von 9.30 bis 18.30 Uhr in der Buchhandlung, Hainstraße 47, statt. Bei der Abenteuer-Schnitzeljagd müssen fünf Plakate gefunden, die darauf abgebildeten Rätsel gelöst und die Buchstaben auf einem Lösungsblatt eingetragen werden. Dann muss nur noch das Lösungswort gebildet und abgegeben werden (Lösungsblätter gibt es an der Kasse). Mit etwas Glück kann man gewinnen, die Preise werden unter allen Teilnehmern verlost. Außerdem wird der cbj Kinderbücher Verlag unter allen Teilnehmern einen Ausflug in den Europa-Park in Rust verlosen.