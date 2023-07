Schotterfläche am Biedenkopfer Busbahnhof wird bleiben

Die große geschotterte Fläche neben der neuen Biedenkopfer Park-&-Ride-Anlage wird bleiben. Das Grundstück gehört der Deutschen Bahn. Die Bahn will die Fläche künftig als Baustelleneinrichtungsfläche nutzen, wenn Arbeiten an den Gleisen nötig sind. Die Wenn es in Biedenkopf Großveranstaltungen wie den Grenzgang gibt, darf die Stadt das Grundstück als Stellfläche für Pkw oder Busse mitnutzen. (© Susan Abbe)