Schüler in Bad Laasphe testen, wie Insekten schmecken

Cracker mit Quark und Mehlwürmern – könnte das eine Speise sein, an die sich die Menschen in Deutschland gewöhnen? Schüler im Bio-Leistungskurs am Gymnasium Schloss Wittgenstein haben sich mit der Frage beschäftigt, ob Insekten eine Alternative zum Fleischkonsum sein könnten. Und: Einige haben Mehlwürmer und Grillen auch selbst gekostet. (© Karin Laser, Gymnasium Schloss Wittgenstein)