Schüler in Biedenkopf lernen jiddische Musik kennen

Die jungen Musiker lernten auch etwas über die Entstehung und Veränderung dieser Melodien und ihrer Begleitmuster. So klingen einige Klezmer-Melodien orientalisch. In Zeiten der Vertreibung in arabische Regionen nahmen die jüdischen Musikanten orientalische Klangelemente in ihre Musik mit auf. Da die Klezmer-Musik jahrhundertelang nur musizierend von Generation zu Generation weitergehen wurde ohne Noten, unterlag die Musik einem ständigen Wandlungsprozess.