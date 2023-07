Schützen messen sich in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Der Schützenverein Wallau lädt zu seinem alljährlichen Schützenfest ein. Gefeiert wird vom 21. bis 23. Juli im Schützenhaus in Wallau. Am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr findet das Jugendkönigsschießen und das Königsschießen statt. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Am Samstag um 18.30 Uhr folgt die Königsproklamation und anschließend eine Schützengaudi. Am Sonntag ab 11 Uhr begrüßen die Schützen ihre Gäste dann zu einem Frühschoppen.