Biedenkopfer Schützenverein feiert seinen 175. Geburtstag

Ausgerechnet hierbei sah es bei den Biedenkopfer Schützen in den vergangenen Jahren nicht ganz so rosig aus, wie Klaus Eckel zugeben musste. Die Jugendabteilung war weitgehend eingeschlafen. Dank der Teilnahme des Vereins am Sporttag der Stadt im Sommer auf dem Marktplatz scheint es aber einen Lichtblick zu geben. Wie der Vorsitzende berichtete, seien die Kinder und Jugendlichen vom Angebot der Schützen begeistert gewesen und er könne sich durchaus vorstellen, bei dem einen oder anderen das Interesse am Schießsport geweckt zu haben.