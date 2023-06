Biedenkopf-Breidenstein. Der Herztod ist mit 100.000 Opfern jährlich eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Betroffene haben meist nur eine Chance, wenn sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen wird und ein AED-Gerät (Automatisierter Externer Defibrillator) zum Einsatz kommt. Seit Sommer 2018 stellt die Björn Steiger Stiftung im gesamten Landkreis AED-Säulen auf und macht auf diese Weise die Region herzsicher. Eine Schulung zur Wiederbelebung bietet die Stadt Biedenkopf am Mittwoch, 28. Juni, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Breidenstein, Untere Haide 22, an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.