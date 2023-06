Seit 2020 zu: So sieht es im Biedenkopfer Bürgerhaus aus

Die Hotelzimmer im früheren Parkhotel sehen noch ganz gut aus. Das Problem ist aber, dass sämtliche Leitungen, die zu den Zimmern führen, auf den Fluren falsch verbaut sind. Es gibt ein massives Legionellen-Problem. Das Hotel dürfte so nicht wieder in Betrieb gehen. Elektrik und Wasserleitungen müssten komplett erneuert werden. Damit würden zwangsläufig auch Arbeiten in den Zimmern und den Bädern fällig. (© Susan Abbe)

1/0