Seniorenreise geht nach Bad Wörishofen 

Biedenkopf. Der DRK Kreisverband Biedenkopf bietet eine betreute Herbstreise für Senioren an. Die Senioren starten am 1. Oktober im Reisebus ab Biedenkopf. Die Unterkunft, das Kurhotel Roswitha in Bad Wörishofen, bietet eine Halbpension und liegt in der Fußgängerzone und dennoch ruhig. Die Reisenden nächtigen in Einzel- beziehungsweise Doppelzimmern mit Balkon. Von Bad Wörishofen erreicht man bayrische Sehenswürdigkeiten, wie etwa die mittelalterliche Stadt Füssen. Während einer Schifffahrt auf dem Forggensee genießt man den Panoramablick auf die Alpen und die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, Kleinwalsertal und das Alpendorf Oberstdorf. Die Senioren haben während der Reise einen Ansprechpartner, den sie bereits bei einem Vortreffen kennenlernen können und der sie in der fremden Umgebung unterstützt, auf Ausflügen begleitet und einen unbeschwerten Aufenthalt ermöglicht. Das Hotel bietet unter anderem Massagen, Heilbäder und physikalische Therapien. Nähere Informationen gibt es bei Andrea Schwarz telefonisch unter 06461-924056 oder im Web auf https://www.drk-biedenkopf.de/angebote/ehrenamt/betreutes-reisen/.