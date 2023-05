Service beim Optiker bringt Spenden für Vereine

So konnten im Jahr 2022 insgesamt 820 Euro gesammelt werden. Von Inhaber Frank Faulstich aufgerundet auf 1500 Euro gingen 500 Euro an das evangelische Kinder- und Familienhaus Maja in Breidenbach für die Neugestaltung des Außengeländes. Über 500 Euro freute sich die DLRG-Ortsgruppe Wallau, die neben den Einsätzen als Rettungsschwimmer im Katastrophenschutz auch Schwimmkurse für Kinder anbietet. Auch das Help Center in Buchenau, das Lebenshilfe für christliche Menschen bietet und sich komplett über Spenden finanziert, erhielt 500 Euro.