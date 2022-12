Sören Gödecke ist bester Mechatroniker-Azubi

Durch die von Beginn an sehr guten Leistungen habe er seine Ausbildungszeit auf drei Jahre verkürzen können. Dominik Benner, Fachausbilder bei GEA in Wallau im Bereich Mechatronik, erkannte den Ehrgeiz und förderte den jungen Mitarbeiter. Er gratuliere herzlich und freue sich, so Benner, einen so engagierten und kompetenten Kollegen im Anschluss an die Ausbildung im Team halten zu können.