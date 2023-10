Sonderausstellung zu Otto Ubbelohde im Hinterlandmuseum

Geboren wurde Otto Ubbelohde 1867 in Marburg, wo er auch zur Schule ging und das Abitur ablegte. Nach seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste München, das er 1890 mit besonderer Auszeichnung als Porträtist abschloss, blieb Ubbelohde in München als Maler und Zeichner tätig. Dort beteiligte er sich an Ausstellungen und wurde Mitbegründer der Münchener Secession, einer Vereinigung bildender Kunstschaffenden. Nach dem Tod des Vaters ließ er ab 1898 in Lahntal-Goßfelden sein eigenes Atelierhaus errichten, wo er bis zu seinem frühen Tod 1922 wohnte und arbeitete – heute als Otto-Ubbelohde-Haus bekannt. Unter zahlreichen Studienreisen Ubbelohdes durch große Teile des damaligen Deutschen Reiches sind seine mehrfachen Aufenthalte in den Künstlerkolonien von Worpswede und Willingshausen von besonderer Bedeutung. Mit den dortigen Kunstschaffenden teilte Ubbelohde das Interesse an ländlichen Gegenden und ihren Traditionen. Auch wenn dabei das Hinterland nicht im Zentrum seines Schaffens stand, beschäftigte sich der Künstler doch immer wieder mit den Trachten und Landschaften im oberen Lahntal, unweit seines Wohnortes Goßfelden.