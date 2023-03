Allendorf-Osterfeld. Am Sonntag, 12. März, beginnt um 9.15 Uhr ein Gottesdienst in der Lebenshauskapelle in Osterfeld. Und um 17 Uhr startet in der Lebenshauskapelle ein einstündiger „Spaziergang in der Passionszeit“. Dabei geht es um Lebens- und Passionsmelodien. Im Mittelpunkt des Weges stehen Besinnung, Stille und Austausch.