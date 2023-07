Spiel, Sport und Spaß in den Ferien

Geplant sind unter anderem erlebnispädagogische Spiele, ein Spiele-Parcours oder kreative Angebote. Wissenschaftliche Experimente, sportliche Aktivitäten, unter anderem auf dem Soccerfeld oder Sportplatz und Ausflüge runden das jeweils fünftägige Programm ab. In der ersten Woche stehen beispielsweise das Freibad Biedenkopf und der Panoramapark im Sauerland auf dem Programm. In Woche zwei geht es zum Indoor-Spielplatz nach Linden und zum Seepark Niederweimar. Und in der letzten Woche werden sowohl das Aquamar Marburg als auch der Kletterwald Marburg besucht. Im Wochenpreis von jeweils 100 Euro (Ermäßigungen bei mehreren Wochen) sind die Mittags-Verpflegung und ein Nachmittagssnack wie auch alle Materialien, Eintritte und Transport ab Biedenkopf inbegriffen.