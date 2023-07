Sport- und Spieletag in Wallau bewegt 22 Kinder

Sie hangelten sich über den Barren, düsten samt Rollbrett durch Mattentunnel, flogen über Kästen und balancierten über Bänke. Auch Ballspiele wie Basket- oder Völkerball gab es und so manchen ehrgeizigen Einsatz. Denn der Parcours wurde auch in mehreren Zeitrennen absolviert. Dabei kam bei den Kindern auch sehr gut an, dass auch das Betreuerteam, das den Jugendwartinnen half, ebenfalls über den Parcours rannte, kletterte oder sprang.