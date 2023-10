Stadt Biedenkopf plant kleinen Adventsmarkt am Schloss

Die Stadt hat das Biergarten-Gelände am Biedenkopfer Schloss im Frühjahr 2023 in Ordnung gebracht. Im Sommer haben dort Vereine an den Wochenenden die Bewirtschaftung übernommen. Im Dezember möchte die Stadt nun zusammen mit Vereinen auch einen kleinen gemütlichen Adventsmarkt auf dem Biergarten-Gelände veranstalten.