Stadt setzt Bürger-Konzept für ein „Sauberhaftes Biedenkopf” um

Beim Pressetermin für ein "Sauberhaftes Biedenkopf" klettert Bürgermeister Jochen Achenbach (CDU) selbst auf die Leiter und greift zum Schwamm und Putzmittel: Einschäumen, mehrfach abwischen, polieren. Klar wird: Es dauert schon ein paar Minuten, bis so ein verdrecktes Ortseingangsschild von beiden Seiten wieder sauber und gut lesbar ist. Der Bürgermeister kündigt an, dass sich der Biedenkopfer Bauhof in den kommenden Monaten alle Orts- und Straßenschilder im Stadtgebiet vornehmen wird. (© Susan Abbe)