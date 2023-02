Standpunkt: Grundsteuererklärung ist einfacher als gedacht

Fangen wir mit dem Positiven an: Die Grundsteuererklärung auszufüllen, ist sehr viel einfacher, als viele Menschen gedacht haben. Mich eingeschlossen. Die Formulare sind fast intuitiv zu bedienen. Die Benutzeroberfläche hält Hilfestellungen fast ohne Ende bereit. Das fängt mit schriftlichen Anleitungen und Erklärvideos an, die sich gar nicht übersehen lassen, und geht weiter zu unzähligen ausführlichen Infokästen, die sich unterwegs aufrufen lassen. Und bei Licht besehen, ist es auch gar nicht so viel, was das Finanzamt vom klassischen Häuslebauer wissen will - sofern er nicht gerade über weit verzweigte Ländereien verfügt.