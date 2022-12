Statt Geschenken eine Spende an die Jugendwehr

BIEDENKOPF-WEIFENBACH. In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Weifenbach hat Vorsitzender Sascha Weber in seinem Rückblick bedauert, dass in diesem Jahr sowohl die Winterwandung als auch die traditionelle Feier am 1. Mai ausfallen mussten. Über den Sommer hinweg seien die anfallenden Arbeiten erledigt worden.