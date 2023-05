Steht der Berufsschulstandort Biedenkopf auf der Kippe?

Biedenkopfs Bürgermeister Jochen Achenbach (CDU) betonte in seinem Grußwort, dass sich das Handwerk zurzeit in einem schwierigen Umfeld befinde und bedauerte die bürokratischen Hemmnisse. Das Stadtoberhaupt hob in diesem Zusammenhang die wirtschaftliche Stärke der heimischen Region hervor. Sie biete Chancen auch für das heimische Handwerk. Änderungen beim Berufsschulstandort zögen auch Auswirkungen in der Region nach sich.