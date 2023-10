Straßengemeinschaft spendet 500 Euro für Feuerwehrnachwuchs

Deutlich wiesen sie darauf hin, dass der Dr.-Thomas-Schäfer-Platz – früher Maibaumplatz – bisher vor allem den Erwachsenen vorbehalten war. Seit mehr als zwölf Jahren würden sich dort die Anwohner bei Straßenfesten treffen. In den letzten Jahren werde der Platz zusätzlich in der Adventszeit bei den Lichterfesten an den jeweiligen Adventssonntagen genutzt. Umso erfreulicher sei nun die Nutzung des Platzes für die Kinder in Form des Flohmarktes. Seitens der Stadt und des Ortsbeirates werde und wird dieses weiterhin unterstützt, so die beiden Politiker.