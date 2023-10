StudiumPlus begrüßt 33 Erstsemester in Biedenkopf

Zehn Erstsemester, teilt Studium Plus mit, haben den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft in der Fachrichtung Mittelstandsmanagement gewählt, vier den Bachelor-Studiengang Maschinenbau in der Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau, fünf studieren in der Fachrichtung Formgebung und drei in der Fachrichtung Hygiene-Design. Weitere elf Erstsemester belegen den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, sieben in der Fachrichtung Vertrieb und vier in der Fachrichtung Maschinenbau.