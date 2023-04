StudiumPlus verabschiedet 28 Absolventen am Campus Biedenkopf

Im Namen aller Absolventen blickten Alina Wege und Nicolas Schmitt für die Betriebswirtschaftler sowie Pascal Weimann und Niklas Hikade für die Maschinenbauer auf das Studium zurück. So sei dieses anders verlaufen als erwartet – statt im Hörsaal habe man vor der Webcam gesessen. „Wir sind dankbar, dass wir trotz der schwierigen Situation unser Studium ganz normal in sieben Semestern absolvieren konnten“, sagten sie. Die anfangs heterogene Gruppe sei gut zusammengewachsen und der Zusammenhalt habe sich auch in der Pandemie bewährt.