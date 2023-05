„Suppenhock“, Lesung und Sonderausstellung

Biedenkopf. Das Festprogramm zum zwölfjährigen Jubiläum des Schenkbarschen Haus Museums Biedenkopf geht im Juni weiter: Im vorderen Hof des Hauses findet am Samstag, 17. Juni, ein „Suppenhock“ statt. Alle Interessierten sind eingeladen, die Suppe aus dem Kessel zu probieren und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wer eine Spende zum „Suppenhock“ beisteuern möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Getränke sollten selbst mitgebracht werden. Tags darauf, am Sonntag, 18. Juni, findet eine Lesung mit Texten aus den „Sammelsurium-Büchern“ von Christoph Kaiser statt. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag. 16. Juli, nimmt das Schenkbarsche Haus dann am Museumssonntag mit „Drachenzähnen“ in seiner Ausstellung „Wie Wissenschaft Wissen schafft“ teil. Zu allen Veranstaltungen eine Voranmeldung nötig, möglich ist diese telefonisch unter 06461-89180 oder via E-Mail an mail@kaiser-kalligraphie.de.