Täglich ein Zug nach Breidenstein: Firmen drücken aufs Tempo

Ein Railport ist eine Schnittstelle zwischen Schiene und Straße: Waren werden per Zug angeliefert und mit dem Lastwagen weitertransportiert und umgekehrt. Ursprünglich sollte ein solcher Railport in ein neues Gewerbegebiet der Kommunen Biedenkopf und Breidenbach integriert werden, das in dem Bereich entstehen sollte. Um diese Pläne ist es ruhig geworden. Vize-Landrat Marian Zachow (CDU) sieht die Chancen, dass sich dort einmal Betriebe ansiedeln können, unverändert gut, sagte er auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Umsetzung werde aber länger dauern, der Railport hingegen werde schon jetzt benötigt.

Was versprechen sich C+P und Mercer von der Schiene?

Mercer und C+P halten an der Bedeutung des Terminals für die Region fest, „da erhebliche Mengen an Lkw in der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft über diese Bahnstrecke auf der einen Seite den Straßenverkehr entlasten und auf der anderen Seite zu einem besseren Carbon Footprint der Region beiträgt”, sagt Jürgen Köhler, Logistikleiter bei Mercer-Holz. „Ich denke, dieser Aspekt ist bislang noch nicht intensiv genug in der Politik angekommen.” Auf den Carbon Footprint, also den CO₂-Ausstoß, verweist auch Rolf Heinecke, Geschäftsführer von Christmann und Pfeifer. Das Unternehmen möchte seinen Carbon-Footprint ermitteln lassen. „Nachhaltigkeit betrifft jedes Unternehmen, jeder muss sich damit beschäftigen”, sagt Heinecke. Einsparungen gebe es in der Bausparte nur bedingt. „Die Hauptemittenten im Baubereich sind neben den Baustoffen, auf die wir wenig Einfluss haben, die Logistik, der Verkehr”, sagt Heinecke, der sich bei Wettbewerbern umgehört hat. Dort seien zu 25 Prozent die Lkw-Transporte für den CO₂-Ausstoß verantwortlich. „Im Möbelbereich wird das noch deutlich mehr sein. Wir erkennen hier, dass der Bahnanschluss für uns absolut notwendig ist, um in diesem Bereich etwas zu tun.” Sowohl Möbel- als auch Bausparte produzieren wenige hundert Meter hinter der Holzverladestation.