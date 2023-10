Tanzfeuerwerk lockt nach Wallau

Zuletzt 2018 war "Kids in Motion" zu Gast beim TV 04 Wallau - damals in der Biedenkopfer Lahntalhalle. In diesem Jahr bekommt der Nachwuchs, der sich ab 14.30 Uhr in der Wallauer Großsporthalle präsentiert Zuwachs: Mit "Adults in Motion" zeigen auch die Erwachsenen aus dem Turngau Oberlahn -Eder ab 19 Uhr was sie tänzerisch auf dem Kasten haben.