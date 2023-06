Telefonanlage der Polizei Biedenkopf fällt aus

Biedenkopf. Die Polizeistation Biedenkopf ist am Samstag, 3. Juni, in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr telefonisch nicht über die übliche Rufnummer erreichbar. Grund sind erforderliche Arbeiten an der Kommunikationstechnik. Der Notruf ist davon nicht betroffen. In sonstigen Fällen ist die Polizei Biedenkopf in dieser Zeit telefonisch über den Polizeiposten in Gladenbach unter der Rufnummer 06462-9168130 erreichbar. Die Erstattung einer Anzeige ist am Samstag, 3. Juni, von 8 bis 16 Uhr persönlich nicht bei der Polizei in Biedenkopf möglich, sondern ausschließlich beim Polizeiposten in Gladenbach oder aber durch die Nutzung der Online-Wache.