Theaterfahrt: Struwwelpeter in Marburg erleben

Biedenkopf. Wer kennt nicht die schaurigen Geschichten des Struwwelpeters? Das Bilderbuch aus dem Jahr 1844 zeigt die drastisch überspitzten Folgen unvorsichtigen Verhaltens. Der Kultur- und Veranstaltungsring Biedenkopf veranstaltet am Samstag, 6. Mai, eine Theaterfahrt, die die Teilnehmer ins Erwin-Piscator-Haus nach Marburg bringt. Dort führt das Hessische Landestheater um 19.30 Uhr „Struwwelpeter (Shockheaded Peter)“ nach Motiven Heinrich Hoffmanns auf. Der Eintritt kostet 20 Euro, die Fahrtkosten betragen 8 Euro. Abfahrt ist um 17.50 Uhr in Wallau, um 18 Uhr am Marktplatz Biedenkopf und um 18.15 Uhr am Bahnhof Friedensdorf. Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit der Überweisung des Eintrittspreises und der Fahrtkosten bis zum 21. April an den Verein. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 06461-5141.