Tracht, Musik und Tanz im Biedenkopfer Schloss

Die Mitglieder der Hessischen Volkskustgilde gaben einen Einblick in die Spinnstube. jj-TrachtenDivers: Verschiedene Trachten wurden am Samstag in Biedenkopf präsentiert. jj-TrachtenGladenbach: Die Trachtengruppe Gladenbach präsentierte mehrere Tänze auf der Bühne. jj-TrachtenMusiker: Die Gladenbacher Trachtengruppe hatte sogar ihre eigene „Band“ mit am Start. jj-TrachtenLineDancer: Eine nicht typisch heimische Tracht präsentierte die Gladenbacher Line-Dancer bei ihrem Auftritt. jj-TrachtenLaisaKids: Die Kindertanzgruppe der Trachtengruppe Laisa eröffnete den Nachmittag auf der Bühne. jj-TrachtenAngebote1-2: Eine Trachtenpuppenausstellung und mancherlei um die Tracht bereicherte den Nachmittag. © Jürgen Jacob

