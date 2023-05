Biedenkopf. Die Burschen-Reiter und Führer des Grenzgangs 2019 bewirten am Donnerstag, 18. Mai, den Biergarten am Schloss in Biedenkopf und laden zu einem geselligen Himmelfahrtsumtrunk ein. Der Biergarten ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Mit den Tageseinnahmen sollen unter anderem die Kindergärten in Biedenkopf unterstützt werden.