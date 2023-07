Umweltteam trifft sich zum ersten Mal

Biedenkopf/Steffenberg. Das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach strebt für sein Verwaltungsgebäude in Steffenberg-Niedereisenhausen das kirchliche Umweltzertifikat „Grüner Hahn“ an. Zur Vorbereitung dieses Prozesses hat sich ein Umweltteam zusammengefunden, das sich am Donnerstag, 20. Juli, zum ersten Mal trifft. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, ist zu der Sitzung um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Eckelshausen, Obere Bergstraße 1a, willkommen.