Unbekannter beschädigt Wohnmobil

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN. Laut Polizeiangeben hat unbekannter Autofahrer zwischen Mittwoch, 11. Januar, 12 Uhr, und Mittwoch, 25. Januar, 12 Uhr, ein in der Oberen Bergstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. An dem Mercedes-Fahrzeug entstand ein etwa 2000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Hinweise an die Polizeistation Biedenkopf, Telefon 06461-92950.