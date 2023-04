Biedenkopf. Die Technische Hochschule Mittelhessen lädt für Dienstag, 16. Mai, um 8.30 Uhr zum 5. Unternehmerfrühstück an den Wissenscampus nach Biedenkopf, Hainstraße 103, ein. Winfried Schröter referiert über das Thema „Recruiting und Personalbindung aktuell“. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis zum 5. Mai, via E-Mail an diane.henkel@studiumplus.de.