Verein heißt nun "Dorfgemeinschaft Eckelshausen e. V."

In seinem Bericht lobte der Vorsitzende Volker Engelbach die Vereinsmitglieder, die trotz der Einschränkungen in vielen Arbeitseinsätzen öffentliche Flächen unterhalten, einen Frühjahrsputz bei der Schutzhütte vorgenommen, eine neue Treppe gesetzt und wo notwendig, auch Ruhebänke gestrichen und ersetzt haben. Der Vorsitzende freute sich insbesondere auch über das Engagement der Mädchen und Jungen aus dem Jugendraum. Hinweisschilder wurden an den Wanderwegen teilweise ausgetauscht und neu gestrichen. "Über 300 Arbeitsstunden haben unsere Mitglieder ehrenamtlich geleistet", sagte Volker Engelbach.