Verkehr fließt wieder normal

Biedenkopf. Wie die Biedenkopfer Straßenverkehrsbehörde informiert, ist das Bauvorhaben an der Gangtreppe so weit fortgeschritten, dass die Vollsperrung wie geplant am Samstag, 22. April, im Tagesverlauf zurückgebaut wird. Der Verkehr wird dann wieder, wie gewohnt, durch die Hainstraße vom Marktplatz in Richtung Wallau fahren können. Der derzeit eingerichtete gegenläufige Verkehr in der Schulstraße wird dann ebenfalls aufgehoben und wieder zur Einbahnstraße werden.