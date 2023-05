Viessmann-Verkauf beschäftigt auch Biedenkopfer Innung

Öl- und Gasanlagen, die älter als 30 Jahre alt sind, sollten hinsichtlich ihrer überholten Energieeffizienz und dem erhöhten Ausfallpotential ersetzt werden, und zwar so, dass auch in den meisten Fällen der geforderte Anteil an regenerativer Energie ermöglicht werde, empfehlen die Fachleute der Innung. Die Industrie biete hierzu passende Hybridanlagen an. Hier hofft Winfried Platt darauf, dass das Wirtschaftsministerium noch eine praktikable Lösung findet, die für einen Großteil der Eigenheimbesitzer auch umsetzbar sei. Ferner sei auch die heimische Industrie gefordert, denn die Mitbewerber aus Asien stünden schon im Wärmemarkt und könnten die begehrten Wärmepumpen kurzfristig liefern. Abschließend betonte der Innungsobermeister, dass sich auch das Handwerk für den kommenden Wärmemarkt sicherlich in Teilen neu aufstellen und Kompetenzen gerade in der Kältetechnik und Elektrotechnik neu erarbeiten müsse.