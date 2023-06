Biedenkopf. Um die „Volkskrankheit Schilddrüse“ geht es in einem Vortrag von Professor Dr. Markus Luster. Der Direktor der Klinik Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Marburg erklärt, was Unterfunktion und Überfunktion des Organs bewirken und was die unterschiedlichen Knoten aussagen. Er erläutert auch, wie ein Arzt gezielt helfen kann. Der Seniorentreffpunkt Biedenkopf A lädt dazu alle Interessierten für Dienstag, 20. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr in die Seniorenbegegnungsstätte in Biedenkopf (Bachgrundstraße) ein.