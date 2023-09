Vom Turm auf der Sackpfeife soll der Putz runter

Der Putz am Kaiser-Wilhelm-Turm bröckelt. Das Problem besteht Fachleuten zufolge darin, dass der Turm in den vergangenen Jahrzehnten mit den falschen Materialien verputzt wurde. Farbe und Putz lassen von außen zwar keine Feuchtigkeit rein. Das Problem ist aber, dass die Feuchtigkeit von innen auch nicht raus kann. Im Winter entstehen deshalb seit Jahren immer wieder Frostschäden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, soll der alte Putz jetzt komplett entfernt werden. © Susan Abbe

