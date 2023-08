Vom Waldsofa aus den Blick über Biedenkopf genießen

Einen besonderen Dank richtete Müller an Marcus Cottu, in dessen Werkstatt das Insektenhotel entstanden ist, was durchaus einige Schweißtropfen und auch kaputte Bohrer gefordert habe. Aber das Ergebnis könne sich sehen lassen, und sowohl in dem Hotel, als auch dem Steinhaufen herrsche bereits viel Betrieb.