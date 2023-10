Vor dem Herzstillstand schützen! 

Dr. med. Alexander Sattler zeigt auf, wie man sich durch Prävention und das frühzeitige Erkennen von Risikofaktoren vor dem plötzlichen Herztod schützen kann. Der Kardiologe und Notfallmediziner, Intensivmediziner und Belegarzt am DRK-Krankenhaus Biedenkopf erklärt, was Warnzeichen sind und bei welchen Symptomen man einen Spezialisten aufsuchen sollte. Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes Marburg-Biedenkopf, Dr. Martin C. Sassen, erläutert, wie Leitstellendisponenten zur Wiederbelebung anleiten und wie First Responder helfen. Nach dem Vortrag des Chefarztes für Akut- und Notfallmedizin am DGD Diakonie-Krankenhaus Wehrda gibt es eine 45-minütige Pause. In dieser können sich die Besucher am Stand von Markus Stäger, Beauftragter der Deutschen Herzstiftung, mit Info-Material zum Thema Herzerkrankungen eindecken und weiterbilden: Der DRK-Erste-Hilfe-Ausbilder Joachim Scholz zeigt, wie Reanimation funktioniert. Im Anschluss erklärt Dr. Ulrich Lüsebrink, stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am UKGM in Marburg, verschiedene Therapiemöglichkeiten und erläutert, welche Option die Telemedizin bietet.