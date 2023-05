Vorplatz des Bürgerhauses wird im Juli neu gestaltet

Für den neuen Termin habe man sich nun entschieden, um nicht in Konflikt mit den Trachtentänzern zu geraten, die am 24. Juni ihr 25-jähriges Bestehen im Bürgerhaus feiern. Am 8. Juli soll zunächst in Eigenleistung der Breidensteiner das bestehende Pflaster im Eingangsbereich des Hauses aufgenommen werden, erläuterte Schmidt. Anschließend kann der Bauhof anrücken, um den Vorplatz auszubaggern und damit die Grundlage für die Neugestaltung zu schaffen.