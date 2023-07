Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Biedenkopf. Die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth an Lahn und Eder lädt alle Interessierten zu einem Vortrag zum Thema „Christliche Vorsorgevollmacht“ ein. Ursel Schneider vom Betreuungsverein Biedenkopf geht unter anderem auf folgende Fragen ein: Warum ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll? Was ist besser: eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht? Was beinhaltet eine „Christliche Vorsorgevollmacht“? Muss eine Vorsorgevollmacht verlängert werden? Der Vortrag findet am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr in der Unterkirche von St. Josef in Biedenkopf, Hainstraße 86, statt.