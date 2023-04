Vortrag über medizinische Topographien

Biedenkopf. „Medizinische Topographien im Hinterland um 1830 – Beschreibungen der Region oder Reformbestrebungen im Gesundheitswesen?“, lautet das Thema von Dr. Franziska Meixner (Uniklinikum Marburg). Ihr Vortrag beleuchtet eine besondere Art von Berichten der Amtsärzte im hessischen Hinterland an die Regierung im 19. Jahrhundert: Neben den üblichen turnusmäßigen Physikatsberichten handelt es sich dabei um die sogenannten „Medizinischen Topographien“, das sind historisch motivierte Zusammenstellungen der Gegebenheiten in dem Bezirk des jeweiligen Amtsarztes aus medizinischer Sicht. Der Hinterländer Geschichtsverein lädt alle Interessierten zu dem Vortrag für Freitag, 21. April, um 18 Uhr in das ehemalige Café Lifetime, Hainstraße 29, ein. Der Eintritt ist frei.